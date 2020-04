Erfurt

Höcke soll sich vor AfD-Vorstand für Rede rechtfertigen

17.04.2020, 02:16 Uhr | dpa

Der Thüringer AfD-Landesvorsitzende Björn Höcke soll sich am Freitag vor dem Bundesvorstand seiner Partei erklären. Das geht aus der Tagesordnung der Sitzung hervor, die wegen der Corona-Beschränkungen als Telefonkonferenz stattfindet. Konkret geht es um eine Äußerung, die in der AfD für erheblichen Unmut gesorgt hat.

Höcke hatte bei einem Treffen von Anhängern des rechtsnationalen Flügels aus Sachsen-Anhalt am 6. März über Parteimitglieder gesprochen, "die nicht in der Lage sind, Disziplin zu leben". Er sagte weiter: "Die, die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden sollten."