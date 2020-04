Erfurt

Corona: Weniger Patienten, ambulante Pflegedienste in Sorge

17.04.2020, 06:17 Uhr | dpa

In Thüringen verzichten Pflegebedürftige zuhause nach Beobachtungen von Verbänden in der Coronavirus-Pandemie zunehmend auf die Dienstleistungen der professionellen Anbieter. Teilweise beantragten ambulante Dienste sogar schon Kurzarbeit, sagte die stellvertretende Landesvorsitzende des Verbandes privater Pflegeanbieter (bpa), Astrid Regel, der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Deutsche Rote Kreuz mit landesweit 34 ambulanten Pflegediensten verzeichnet nach Angaben des Landesverbandes derzeit viele Absagen bei der häuslichen Pflege, weil viele Familien in Zeiten von Homeoffice und Kurzarbeit die Betreuung selbst übernähmen. In Thüringen lebten Ende 2017 mehr als 115 000 Pflegebedürftige. Rund 29 000 wurden ambulant von professionellen Diensten betreut.