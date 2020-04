Erfurt

Ramelow: Demos und Gottesdienste unter Bedingungen erlauben

17.04.2020, 11:12 Uhr | dpa

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält Gottesdienste und Demonstrationen unter bestimmten Voraussetzungen auch in der Corona-Krise für möglich. "In einer Demokratie darf man Meinungsfreiheit nie ruhen lassen", bekräftigte Ramelow in einem Interview mit "Zeit Online" (Freitag). Er betonte, dass für ihn Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit gleichermaßen wichtig seien. "Beides bedarf der sichtbaren Manifestation", sagte Ramelow, selbst bekennender Protestant, dem Portal.

Als Beispiel für eine denkbare Demonstration trotz Corona-Pandemie nannte Ramelow einen "großen schweigenden Kreis von Menschen", die mit jeweils großem Abstand zueinander auf einer großen Fläche wie dem Erfurter Domplatz demonstrieren.

Auch bei Gottesdiensten müsse es Einschränkungen geben - etwa bei der Zahl der Menschen im Verhältnis zur Fläche und den Sitzplätzen. "Das gemeinschaftliche Gebet braucht keine persönliche Berührung, ist also unproblematisch", sagte Ramelow. Anders sei dies aber bei einem Abendmahl mit einem gemeinsamen Löffel wie bei der orthodoxen Kirche.