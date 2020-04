Erfurt

Thüringer Abgeordnete beantworten Corona-Anfragen digital

18.04.2020, 10:35 Uhr | dpa

Um in der Corona-Krise im Kontakt mit den Menschen zu bleiben, nutzen die Abgeordneten des Thüringer Landtages seit einigen Wochen sehr häufig Kommunikation im Internet und via Telefon. Die Parlamentarier stehen dabei vor allem über die sozialen Netzwerke in Kontakt mit potenziellen Wählern, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter allen sechs im Landtag vertretenen Parteien hervorgeht. Allerdings sind manche althergebrachte Formen der Kommunikation trotzdem nicht völlig verschwunden - wie etwa Briefe oder Gespräche am Gartenzaun.

Unter anderem von den Grünen und der SPD hieß es, zuletzt hätten sich infolge der Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie noch mehr Menschen als in der Vergangenheit an die Abgeordneten gewandt.

Die CDU-Landtagsfraktion hat in den vergangenen Wochen nach Angaben ihres Vorsitzenden Mario Voigt neben animierten Videos auch eine einfache Form der künstlichen Intelligenz eingesetzt, um Fragen von Menschen automatisiert zu beantworten.