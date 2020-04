Erfurt

EKM: Gottesdienste in ländlichen Regionen möglich

18.04.2020, 17:28 Uhr | dpa

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hält Gottesdienste in Thüringen zunächst vor allem in ländlichen Gebieten für möglich. "In städtischen Gemeinden wird es nicht funktionieren", sagte ein Sprecher der EKM am Samstag in Erfurt. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. In Thüringen sollen Gottesdienste und Versammlungen unter strengen Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab 3. oder 4. Mai wieder erlaubt sein. Eine entsprechende Verordnung soll noch am Wochenende veröffentlicht werden. Nach bisherigen Plänen sollen Gottesdienste in geschlossenen Räumen nur mit bis zu 30 Menschen erlaubt werden.

Der EKM-Sprecher sagte, es sei kaum vorstellbar, dass Menschen vor der Kirche wieder nach Hause geschickt werden, weil die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist. Daher würden Gottesdienste wahrscheinlich erst in Gemeinden mit relativ wenigen Mitgliedern stattfinden.

Ein Krisenstab der evangelischen Kirche will am Dienstag darüber beraten, wie genau Gottesdienste in Corona-Zeiten gestaltet werden könnten. "Klar ist dabei, dass der Schutz von Leben an erster Stelle steht", sagte der Sprecher.