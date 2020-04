Erfurt

FDP über Rundfunkbeiträge für geschlossene Firmen

19.04.2020, 11:43 Uhr | dpa

Die Thüringer FDP-Fraktion hat sich für eine Aussetzung von Rundfunkgebühren für in der Corona-Krise geschlossene Betriebe ausgesprochen. "Jede begründbare Entlastung kleinerer und mittlerer Unternehmen, die unter der Pandemie in besonderer Weise leiden, hilft beim Erhalt gefährdeter Arbeitsplätze", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Robert-Martin Montag, am Sonntag.

Da in geschlossenen Firmen weder Fernsehen noch Radio laufe, könnten die Dienste der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auch nicht genutzt werden und sollten seiner Meinung nach entfallen. Montag ist auch medienpolitischer Sprecher der Thüringer FDP-Fraktion.