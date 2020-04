Erfurt

1768 Thüringer mit dem Coronavirus infiziert

19.04.2020, 14:15 Uhr | dpa

In Thüringen haben sich inzwischen mindestens 1768 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Binnen 24 Stunden kamen bis Sonntagvormittag 46 neue Fälle hinzu, teilte die Thüringer Staatskanzlei am Sonntag mit. Die Zahl der Todesopfer, die in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gebracht werden, stieg im Vergleich zum Vortag um zwei auf 53. In 58 Fällen werden Menschen wegen eines schweren Verlaufs der Lungenkrankheit Covid-19 behandelt und intensivmedizinisch betreut.