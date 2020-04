Erfurt

Auch Erfurt will Mundschutzpflicht gegen Corona einführen

20.04.2020, 15:41 Uhr | dpa

In Thüringen plant jetzt auch die Landeshauptstadt Erfurt in der Coronavirus-Pandemie eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Sie solle von Freitag an in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, im Rathaus und in Bibliotheken gelten, wie ein Stadtsprecher am Montag sagte. Die Stadt wappnet sich damit für die vom Land angekündigte Wiederöffnung der meisten Geschäfte ab Freitag. Eine weitreichende Mundschutzpflicht gilt in Thüringen bereits in Jena und dem Landkreis Nordhausen. In Weimar gilt sie seit Montag und ist auf die Stadtverwaltung beschränkt. Auch in Sachsen gilt seit Montag eine Maskenpflicht.