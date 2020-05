Erfurt

Parlament berät über Rundfunkstaatsvertrag

13.05.2020, 02:31 Uhr | dpa

Der Thüringer Landtag soll heute dem neuen Rundfunkstaatsvertrag zustimmen, der mehr Möglichkeiten zur Befreiung von den Rundfunkbeiträgen enthält. Ehepartner und eingetragene Lebenspartner des Beitragszahlers können nach den neuen Regeln für ihre Zweitwohnung eine Befreiung beantragen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte den Staatsvertrag im Herbst vergangenen Jahres mit unterzeichnet. Allerdings ist in Thüringen auch die Zustimmung des Parlaments nötig. Der Landtag behandelt diesen Punkt nach bisherigen Plänen am Mittwoch in zweiter Beratung.

Unterdessen zeichnet sich für die geplante Erhöhung der Rundfunkgebühren ab, dass es in Thüringen schwierig werden könnte, eine Mehrheit im Landtag dafür zu finden. Die FDP-Fraktion lehnt eine Zustimmung ab. Auch die CDU-Fraktion winkt derzeit ab: "Wir sehen als CDU-Fraktion im Thüringer Landtag zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Möglichkeit einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuzustimmen", erklärte CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet.

Voigt argumentiert, dass eine Verpflichtung "der seit Jahren immer wieder angemahnten Einsparungen der Sendeanstalten" nicht hinreichend dargestellt sei. Man befinde sich aber noch in Gesprächen etwa mit der Intendanz des Mitteldeutschen Rundfunks. Hier wollen wir erst die Argumente der Gegenseite noch einmal anhören, bevor wir uns eine abschließende Meinung bilden", so Voigt.