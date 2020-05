Erfurt

Keller: Abgeordnete sollen in Corona-Krise Vorbilder sein

13.05.2020, 15:15 Uhr | dpa

Thüringens Landtagspräsidentin Birgit Keller hat die Abgeordneten dazu aufgerufen, sich während der Corona-Krise vorbildlich zu verhalten. "Generell erwarte ich von allen Abgeordneten, dass die in dieser schwierigen Situation mit Vorbild und Verantwortungsbewusstsein handeln", sagte Keller am Mittwoch in Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. Zwar habe sie grundsätzlich immer Verständnis dafür, dass Menschen für ihre Anliegen auf die Straße gingen. Aber auch dort würden die Regeln zum Infektionsschutz gelten. "Da trage ich nicht nur eine Verantwortung für mich selbst, sondern auch für andere", betonte Keller.

Der Chef der Thüringer FDP-Fraktion, Thomas Kemmerich, war zuvor wegen seiner Teilnahme an einer Demonstration gegen Corona-Beschränkungen massiv in die Kritik geraten. Auf Bildern und in Videos war zu sehen, dass Kemmerich sich nicht an die Abstandsregeln hielt und oft keinen Mundschutz trug.