Erfurt

Linke und Grüne für zügiges Flüchtlings-Aufnahmeprogramm

13.05.2020, 15:15 Uhr | dpa

Erfurt (dpa/th)- Die rot-rot-grüne Landesregierung ringt um eine Aufnahmeprogramm für Geflüchtete aus den Lagern auf den griechischen Inseln. Linke und Grüne appellierten an die SPD und warben für eine schnelle Einigung. Es brauche jetzt das klare Bekenntnis der gesamten Landesregierung, ein Aufnahmeprogramm auch umsetzen zu wollen, erklärte die Grünen-Landtagsfraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich am Mittwoch in Erfurt. "Statt zu helfen, suchen einige derzeit gefühlt lieber das Haar in der Suppe, als gemeinsam nach Lösungen im Sinne der Geflüchteten", kritisierte sie.

Die Vorsitzende der Linke-Landtagsfraktion, Susanne Hennig-Wellsow, drängte ebenfalls auf einen schnellen Erfolg: "Angesichts der Lage der Menschen in den Elendslagern von Moria auf Lesbos und anderswo dürfen wir uns weitere Verzögerungen nicht leisten." Die Linke im Landtag setze weiter auf eine Aufnahme-Erlaubnis aus humanitären Gründen auf Landesebene.

Das grün geführte Migrationsministerium hatte laut Rothe-Beinlich einen Entwurf für ein Aufnahmeprogramm für 2000 besonders schutzbedürftige Geflüchtete bis 2023 in das Kabinett eingebracht. Ein Beschluss dazu lässt jedoch aufgrund von Bedenken aus der SPD weiter auf sich warten. "Es wäre bitter - vor allem für die Geflüchteten - wenn wir bereits am Unwillen oder an Einzelfragen von einigen Wenigen in der Koalition scheitern", so Rothe-Beinlich.