Erfurt

133 Thüringer starben nach Virus-Infektion

14.05.2020, 13:47 Uhr | dpa

Ein Beatmungsgerät in einem Patientenzimmer auf der Intensivstation einer Klinik. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der Todesfälle nach Corona-Infektionen hat sich in Thüringen weiter erhöht. Inzwischen seien 133 Menschen gestorben, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag (Stand 10.00 Uhr) mit. Das waren sechs Todesopfer mehr als am Mittwoch. 85 Infizierte liegen wegen eines schweren Verlaufs der Lungenerkrankung derzeit auf Intensivstationen der Krankenhäuser.

Insgesamt gab es in Thüringen seit Beginn der Pandemie 2663 nachgewiesene Corona-Infektionen. Ihre Zahl erhöhte sich innerhalb von 24 Stunden um 24. Schätzungen zufolge gelten 2170 der bisher Infizierten als wieder genesen.

Regionale Brennpunkte der Pandemie blieben die Landkreise Greiz und Sonneberg, wo der Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen weiterhin überschritten ist.