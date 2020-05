Erfurt

Thüringens Gastgewerbe kann starten - nicht alle machen mit

14.05.2020, 15:57 Uhr | dpa

Kommunalpolitiker rechnen damit, dass am Freitag noch nicht alle Gastronomen und Hoteliers ihre Betriebe wieder öffnen. Die Gastronomie kann nach der Thüringer Corona-Verordnung am 15. Mai nach mehrwöchiger Schließung mit einer Reihe von Sicherheitsauflagen wieder starten. Einige Wirte würden die Entwicklung aber zunächst abwarten, hieß es am Donnerstag bei einem Treffen der Oberbürgermeister der sechs kreisfreien Städte in Erfurt.

Für das Gastgewerbe stelle sich die Frage, ob unter Corona-Bedingungen genug Gäste kommen, um kostendeckend arbeiten zu können und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen, sagte Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke). Einzelne Städte, darunter Weimar und Jena, planen zudem eigene Regelungen.