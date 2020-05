Erfurt

Thüringer können wieder ins Restaurant ausgehen

15.05.2020, 00:59 Uhr | dpa

Neustart für Restaurants und Kneipen sowie Hotels und Pensionen in Thüringen: Das Gastgewerbe kann nach wochenlanger Schließung zur Eindämmung der Corona-Pandemie heute wieder öffnen. Viele Wirte und Hoteliers mussten ihre Betriebe mit Rücklagen, staatlichen Soforthilfen und dem Außerhaus-Verkauf am Leben halten. Um so größer seien jetzt die Erwartungen auch mit Blick auf die Feiertage im Mai, heißt es in der auch für den Thüringen-Tourismus wichtigen Branche. Vieles werde davon abhängen, ob die Gäste trotz der Corona-Regeln in großer Zahl zurückkehren.

Einzelne Städte wie Weimar und Jena planen Sonderregelungen wie das Maskentragen oder die Angabe von Kontaktdaten. In den Landkreisen Greiz und Sonneberg, Hochburgen der Corona-Infektion in Thüringen und Deutschland - dürfen Gaststätten laut Gesundheitsministerium nur im Außenbereich öffnen. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbandes musste das Gastgewerbe bis Ende April Einbußen von etwa 20 Prozent des Jahresumsatzes hinnehmen - vor allem wegen des weggefallenen Ostergeschäfts. Getroffen hat das vor allem Familienbetriebe, die einen Anteil von 85 Prozent im Gastgewerbe hätten.