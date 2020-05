Erfurt

Corona-Krise sorgt weiter für Probleme in der Wirtschaft

15.05.2020, 15:54 Uhr | dpa

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Thüringer Wirtschaft sind weiterhin gravierend. Das zeigten am Freitag in Erfurt vorgelegte Umfragen in der Metall- und Elektroindustrie sowie unter Existenzgründern. Die Produktion in 90 Prozent der Metallbetriebe sei eingeschränkt, teilte der Verband der Metall- und Elektroindustrie mit. Nur neun Prozent der Betriebe verzeichneten keine Einschränkungen. Hauptprobleme seien eine fehlende Nachfrage, aber auch fehlende Arbeitskräfte und ausbleibende Materiallieferungen.

86 Prozent der Firmen rechneten im Vergleich zu 2019 mit einem durchschnittlichem Umsatzrückgang um mehr als ein Viertel. Nur 14 Prozent der Firmen erwarteten stabile Erlöse. Besonderes betroffen sei die Automobilindustrie.

Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Metall- und Elektroindustrie liege bei etwa der Hälfte. Darauf werde mit Kurzarbeit reagiert mit halbierten Arbeitszeiten. Dem Metallarbeitgeberverband gehören in Thüringen nach eigenen Angaben 95 Firmen mit rund 26 000 Beschäftigten an.

Eine nicht repräsentative Befragung des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) ergab, das die Auswirkungen der Corona-Krise von etwa der Hälfte der Gründer und Jungunternehmer als existenzbedrohend empfunden werden. Zwei Drittel der Befragten verzeichneten einen starken bis kompletten Umsatzrückgang.