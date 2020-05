Erfurt

Abitur-Prüfungen in Thüringen starten mit Verspätung

18.05.2020, 02:03 Uhr | dpa

"It's Corona Time" steht auf einer Tafel in einem Raum für Abitur-Prüfungen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Für rund 6700 Schüler beginnen in Thüringen ab heute sukzessive die Abiturprüfungen. Los geht es mit Biologie, Chemie und Physik. Am Mittwoch dann werden in Deutsch die Prüfungen geschrieben, am 25. Mai folgt die Prüfung in Mathematik. Die Abiturprüfungen hätten in Thüringen eigentlich schon am 30. April starten sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurden sie aber um mehrere Wochen verschoben.

Hintergrund war auch ein Versprechen des Thüringer Bildungsministers Helmut Holter (Linke), der den Schülern zusicherte, genügend Zeit zu bekommen, um sich noch in den Schulen mit Hilfe der Lehrer im Präsenzunterricht vorbereiten zu können. Die angehenden Abiturienten waren in Thüringen die ersten Schüler, die nach wochenlangen Schulschließungen an ihre Schulen zurückkehren konnten.