Erfurt

Nur wenig Strom wird in Thüringens Kläranlagen gewonnen

19.05.2020, 11:59 Uhr | dpa

Lediglich 18 Kläranlagen haben in Thüringen im vergangenen Jahr dort gewonnenes Klärgas zur Stromerzeugung genutzt. Insgesamt gebe es mit Stand 2016 aber 501 Kläranlagen im Freistaat, bei deren Betrieb potenziell Klärgas anfalle, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag mit.

Insgesamt seien so im vergangenen Jahr 25,1 Millionen Kilowattstunden Strom aus Klärgas erzeugt worden. Zum Vergleich: Allein in der ersten Hälfte 2019 hatten Thüringer Stromerzeuger laut Landesamt 4,9 Milliarden Kilowattstunden Strom in Netze der allgemeinen Versorgung eingespeist.

Fast die gesamte Menge (94,3 Prozent) des durch die biologische Behandlung von Abwasser entstehenden Klärgas-Stroms sei direkt in den Kläranlagen selbst verbraucht worden, um etwa Pumpwerke zu betreiben.