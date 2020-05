Erfurt

IHK: Veranstaltungsbranche droht Pleitewelle

19.05.2020, 18:06 Uhr | dpa

Der Veranstaltungsbranche droht nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt eine Pleitewelle, sollte es nicht gezielte staatliche Hilfen geben. Verlangt werde ein bundesweiter Rettungsschirm als Reaktion auf die wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, teilte die Kammer am Dienstag in Erfurt mit. In einer IHK-Umfrage unter rund 400 Unternehmen in Thüringen gaben zwölf Prozent an, sie sähen sich akut von einer Insolvenz bedroht.

"Eigentlich gesunde Betriebe erleiden wegen angeordneter Schließungen einen historisch einmaligen Einbruch: Messen werden abgesagt, wissenschaftliche Kongresse auf unbestimmte Zeit verschoben, die großen Thüringer Veranstaltungen, wie die Bachwochen oder das Erfurter Krämerbrückenfest werden in diesem Jahr nicht stattfinden", erklärte IHK-Geschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch.

Die Firmen verlangen, dass bis zur Freigabe eines Corona-Impfstoffes, mindestens aber bis Jahresende ihre Betrieb auf einem überlebensnotwendigen Minimum erhalten werden. Das müsste ohne neue Kredite geschehen, aber mit einer öffentlichen Bürgschaft für laufende Kredite und deren Stundung.