Erfurt

Werner verteidigt Entscheidungen zum Landkreis Greiz

19.05.2020, 18:06 Uhr | dpa

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat ihre Entscheidung, Gaststätten im Landkreis Greiz zunächst nur den Außenbetrieb zu erlauben, verteidigt. "Ich stehe zu dieser Entscheidung", erklärte Werner am Dienstag in Erfurt. Es handele sich um einen maßvollen Eingriff. "In geschlossenen und schlecht belüfteten Räumen kann das Coronavirus durch sogenannte Aerosole längere Zeit im Raum stehen. Unter solchen Bedingungen kann eine infizierte Person gleich mehrere andere Personen anstecken", erklärte Werner.

Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg hatte das Agieren des Gesundheitsministerium moniert und insbesondere einen Fragenkatalog scharf kritisiert, den das Ministerium an den Kreis schickte. Schweinsburg hatte das Vorgehen und die Forderungen des Ministeriums als "sinnentleert und unverhältnismäßig" beanstandet. Zudem forderte sie mehr Beratung.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums waren das Landesverwaltungsamt und das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz inzwischen in dem Landkreis und "haben eine enge Beratung in unserem Auftrag gewährleistet", wie es in einer Mitteilung hieß.