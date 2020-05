Erfurt

Polizei kontrolliert Corona-Auflagen bei Himmelfahrtstouren

20.05.2020, 06:13 Uhr | dpa

Die Polizei in Thüringen richtet sich am Himmelfahrtstag auf reichlich Arbeit ein. In diesem Jahr steht neben den herrentagsüblichen Einsätzen wegen alkoholbedingten Rangeleien oder Unfällen die Einhaltung der coronabedingten Kontakteinschränkungen im Blickpunkt, wie der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin, auf Anfrage sagte. Polizei und auch kommunale Ordnungsbehörden haben Kontrollen angekündigt. Die Landespolizei habe zusätzliche Kräfte im Einsatz, sagte Martin. Auch von der Bereitschaftspolizei komme Unterstützung. "Vor allem ist aber die Vernunft der Ausflügler gefragt", so Martin.

Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums gilt die Regelung, wonach sich wegen der Pandemie maximal Mitglieder zweier Haushalte treffen dürfen und ein Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten ist, auch für Himmelfahrtsausflüge. Feiern in größeren Gruppen an Gaststätten oder traditionellen Anlaufpunkten für Wanderer sind nicht möglich.