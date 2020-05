Erfurt

Theater Erfurt setzt in Krise auf intimes Konzertformat

20.05.2020, 14:07 Uhr | dpa

Mit sogenannten "1:1-Konzerten" will das Theater Erfurt auch in der Corona-Krise Konzerterlebnisse ermöglichen. Mit genügend Abstand setzen sich dafür jeweils eine Musikerin oder ein Musiker und eine Zuhörerin oder ein Zuhörer gegenüber. Sie blicken sich stumm an, dann wird zum Instrument gegriffen und gespielt. "Die Idee stammt aus 2019 und wurde für die Sommerkonzerte Volkenroda von einer gebürtigen Erfurterin entwickelt", erklärte Orchesterdirektor Malte Wasem am Mittwoch in Erfurt.

Wer ein solches Konzert erleben möchte, meldet sich via E-Mail beim Theater. Das gilt auch für Menschen, die gern einen Raum für die Konzerte bieten möchten. Welche Musikerin oder welcher Musiker mit welchem Instrument dann spielt, sei eine Überraschung, sagte Wasem.

Das Angebot ist kostenlos. Allerdings ist es mit einer Spendenbitte verbunden. Die Gelder sollen an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung gehen, die damit freischaffende Musiker unterstütze. Anti-Corona-Auflagen erschweren seit längerer Zeit herkömmliche Konzerte, oder verbieten diese sogar komplett.