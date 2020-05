Erfurt

DGB: Nullrunde für öffentlichen Dienst nicht akzeptabel

20.05.2020, 16:59 Uhr | dpa

Der DGB Hessen-Thüringen hat Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) nach ihrer Äußerung zu einer möglichen Nullrunde im öffentlichen Dienst hart attackiert. "Als erstes die Krisenkosten auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abwälzen zu wollen, ist ein Skandal", erklärte DGB-Landeschef Michael Rudolph am Mittwoch. Taubert hatte angesichts von Steuerausfällen von 991 Millionen Euro allein in diesem Jahr in Thüringen die Personalkosten im öffentlichen Dienst angesprochen, um zu sparen. "Möglicherweise können wir die Gehaltserhöhung ein Jahr aussetzen", sagte sie. "Das ist natürlich eine Option."

Taubert hatte das damit begründet, dass die Gehälter im öffentlichen Dienst in den vergangenen sechs Jahren mit einem zweistelligen Plus erhöht wurden und er in der Corona-Krise nicht die Lasten von Kurzarbeit zu tragen hatte.

Die Beschäftigten hätten Großartiges in der Pandemiebewältigung geleistet, erklärte der Gewerkschafter. Das mit einer Nullrunde belohnen zu wollen, wäre wie ein Schlag ins Gesicht. Der DGB-Vorsitzende für Thüringen und Hessen hält es zudem für falsch, über Einsparungen zu sprechen, wo doch massive öffentliche Investitionen nötig seien, um aus der Krise zu kommen.