Umsatz sinkt: Erste Corona-Auswirkungen auf Industrie

20.05.2020, 17:33 Uhr | dpa

In Thüringens Industrie werden erste Auswirkungen der Corona-Pandemie sichtbar. Von Januar bis März sank der Umsatz nach einem langen Aufwärtstrend erstmals wieder deutlich um 244 Millionen Euro auf 8,0 Milliarden Euro. Das sei ein Rückgang von 2,9 Prozent im ersten Quartal, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mit.

Lediglich die Hersteller von Verbrauchsgütern - von Lebensmitteln bis zu Toilettenpapier und Seife - verbuchten ein deutliches Umsatzplus von 18,8 Prozent. Alle anderen Industriebereiche mussten Umsatzeinbußen hinnehmen, die Investitionsgüterindustrie beispielsweise um 6,0 Prozent.

Vor allem das Exportgeschäft sorgte dafür, dass der Auftragseingang mit 0,3 Prozent leicht über dem ersten Quartal 2019 lag; die Binnennachfrage sank jedoch um 4,0 Prozent. Die Automobilindustrie, bisher das Umsatzschwergewicht der Thüringer Industrie, verbuchte einen Rückgang der Aufträge um 8,0 Prozent. Thüringens Industrie beschäftigte nach Angaben des Landesamtes im ersten Quartal mehr als 145 000 Arbeitnehmer. Das waren knapp 4000 weniger als im Vorjahreszeitraum.