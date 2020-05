Erfurt

Radler satteln für Besserstellung auf den Straßen auf

22.05.2020, 16:16 Uhr | dpa

Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future haben in Erfurt für bessere Radwege demonstriert. Im Verband von etwa 50 Fahrrädern sei die Gruppe in den Innenstadt unterwegs gewesen, sagte Anton Eisenbach von Fridays for Future Erfurt am Freitag. Zudem sei es bei der Aktion um die Forderung nach einer Verkehrswende weg vom motorisierten Individualverkehr gegangen.

"Wir wollten zeigen, dass Straßen zwar gut, Radwege aber relativ schlecht ausgebaut sind", sagte Eisenbach. Wenn überhaupt vorhanden seien Wege für Radler etwa viel zu schmal oder durch Hindernisse verstellt. "In Erfurt stehen mitten auf einigen Wegen Verkehrsampeln." Eisenbach bemängelte zudem, dass viele offizielle Radwege über Kopfsteinpflaster verliefen. Das sei für viele Räder schlecht und man sei kaum schneller als ein Fußgänger unterwegs.

Statt Kaufprämien für Autos forderte Eisenbach Prämien für den Radkauf. "Es kann nicht sein, dass Autos immer derart bevorzugt werden." Das Fahrrad schone die Umwelt und sei zukunftsfähig. Weitere ähnliche Fahrrad-Demos für Erfurt seien in Planung.