Erfurt

Neuer Chef für Thüringens Tourismusgesellschaft

27.05.2020, 13:43 Uhr | dpa

Der neue Chef der Thüringer Tourismusgesellschaft (TTG) stammt aus Südtirol. Der Tourismusexperte, Jurist und Manager Franz Hofmann werde Geschäftsführer der Landesgesellschaft, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Er folgt auf Bärbel Grönegres, die nach 23 Jahren an der Spitze der Marketinggesellschaft in die Thüringer Staatskanzlei wechselt. Die TTG steht vor der Herausforderung, Thüringen nach dem Stillstand während der Corona-Krise als Urlaubsland im Wettbewerb mit anderen Regionen in Deutschland zu profilieren.

Für die Besetzung des Geschäftsführerpostens habe es ein Auswahlverfahren gegeben, das seit Januar lief, so das Ministerium. 120 Bewerber hätten sich gemeldet. Hofmann werde seine neue Aufgabe, die zunächst für drei Jahre vergeben sei, voraussichtlich im August übernehmen. Es sei damit ein nahezu nahtloser personeller Übergang an der TTG-Spitze gewährleistet.

Der Südtiroler, der die italienische und die Schweizer Staatsbürgerschaft habe, verfüge über "ausgewiesene strategische und Managementqualitäten", erklärte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). "Mit den aktuellen Herausforderungen im touristischen Standortmarketing ist er bestens vertraut." Zudem bringt er eine interessante, für den Thüringer Tourismus belebende Außenperspektive ein.

Hofmann wurde 1964 in Mühlbach in Italien geboren und ist promovierter Jurist. Er hat als Reiseleiter, Event-Manager, bei einer Unternehmensberatungsgesellschaft, beim Schweizer Kufensport-Verband und zuletzt als Abteilungsleiter bei der Koblenz Touristik GmbH gearbeitet.