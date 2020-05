Erfurt

Zahl der Insolvenzen in Thüringen gesunken

28.05.2020, 13:48 Uhr | dpa

In Thüringen gab es in den ersten drei Monaten dieses Jahres weniger Pleiten von Verbrauchern und Firmen. Die Thüringer Amtsgerichte entschieden von Januar bis März über 512 Insolvenzverfahren und damit über 81 Anträge weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte. Das ist ein Rückgang von 13,7 Prozent. Ob die Corona-Krise eine Ursache dafür ist, konnten die Statistiker nicht sagen.

Die Thüringer Gerichte waren aufgrund der Pandemie im März in den Notbetrieb gegangen. Dadurch hat sich auch die Bearbeitungszeit der Insolvenzanträge verlängert. Zudem hat der Bund die Insolvenzantragspflicht vorübergehend ausgesetzt. Demnach sind Unternehmen, deren Insolvenzreife auf den Corona-Auswirkungen beruhen und die Aussichten auf Beseitigung ihrer Zahlungsunfähigkeit haben, bis vorerst 30. September von der Insolvenzantragspflicht befreit.

Die voraussichtlichen Gläubigerforderungen bezifferten die Thüringer Gerichte auf rund 181 Millionen Euro. Damit schlugen pro Verfahren im Schnitt Forderungen von 354 000 Euro zu Buche. Die Zahl der Unternehmenspleiten verringerte sich im ersten Quartal nur marginal um ein auf 61 Verfahren. Die in finanzielle Schieflage geratenen Betriebe beschäftigten zum Zeitpunkt des Antrags noch 1051 Mitarbeiter. Zudem meldeten 96 ehemals Selbstständige Insolvenz an (Vorjahreszeitraum: 140).

Bei den privaten Verbrauchern mussten von Januar bis März 348 den Gang zum Insolvenzrichter antreten und damit 32 weniger als im Vorjahreszeitraum.