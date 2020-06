Erfurt

DGB Thüringen will mehr Geld für Kommunen

04.06.2020, 13:41 Uhr | dpa

Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Thüringen fallen die von der Landesregierung geplanten Finanzhilfen für die Kommunen in Höhe von 200 Millionen Euro zu gering aus. Zawr sei es gut, dass die Investitionsfähigkeit der Kommunen gestärkt, die Konjunktur angekurbelt und Ausbildungsplätze gezielt gesichert werden sollen, sagte der DGB-Vorsitzende Michael Rudolph laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Allerdings seien in der derzeitigen Situation stärkere Impulse notwendig. Konkrete Summen nannte der Gewerkschafter jedoch nicht.

Kritik äußerte Rudolph an dem vorgesehenen Familienbonus von 100 Euro pro Kind. Es sei nicht gerecht, wenn gut verdienende Familien den gleichen Betrag erhielten wie solche, die mit ihrem Einkommen kaum über die Runden kämen. "Hier wäre eine sozial ausgewogene Maßnahme oder die soziale Staffelung des Bonus nach Einkommen richtiger gewesen." Neben dem Geld aus den Kassen des Landes sollen Eltern auch vom Bund einen Bonus bekommen. Dieser liegt bei 300 Euro je Kind.