Erfurt

Urteil im Prozess gegen Polizisten im Juli möglich

08.06.2020, 18:13 Uhr | dpa

Im Prozess gegen zwei Polizisten, die sich wegen Vergewaltigung einer Frau vor dem Landgericht Erfurt verantworten müssen, könnte Mitte Juli das Urteil gesprochen werden. Die Richter lehnten am Montag eine vorzeitige Beendigung des Verfahrens ab, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" online darüber berichtet.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten der Strafkammer vorgeschlagen, den Prozess mit Bewährungsstrafen zu beenden. Hintergrund ist, dass es bislang nicht gelang, den Aufenthaltsort der betroffenen Frau zu ermitteln und diese als Zeugin zu hören.

In dem Prozess müssen sich seit Anfang Mai zwei Polizisten verantworten. Die heute 23 und 28 Jahre alten Männer sollen bei einem Diensteinsatz im September vergangenen Jahres eine damals 32 Jahre alte Frau vergewaltigt haben. Die Angeklagten hatten ausgesagt, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der Frau gehabt zu haben. Für das Verfahren sind vorerst noch drei weitere Verhandlungstage vorgesehen: am 16. und 29. Juni sowie am 13. Juli.