Erfurt

Saunen und Schwimmbäder sollen wieder öffnen können

09.06.2020, 01:17 Uhr | dpa

Nach Grundrechtseinschränkungen und zahlreichen Verboten in der Corona-Krise will die Thüringer Landesregierung den nächsten Schritt zur Rückkehr in eine Art Normalität wagen. Saunen, Schwimm- und Freizeitbäder sollen wieder öffnen dürfen - auch in geschlossenen Räumen. Das geht aus einem Entwurf für eine Grundverordnung hervor, die heute im Kabinett beraten werden soll und der dpa vorliegt. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) will die wichtigsten Details der neuen Regeln am heutigen Dienstag der Öffentlichkeit vorstellen.

Dem Entwurf zufolge sollen Bordelle, Diskotheken, und Swingerclubs weiterhin geschlossen bleiben. Institutionell geförderte Theater und Orchester sollen ihren Spielbetrieb erst nach dem 31. August wieder aufnehmen. Private Kinos und Theater sollen dagegen wieder öffnen dürfen. Auch Dorf- und Volksfeste sollen unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag erlaubt werden können, größere Familienfeste nach einer Anmeldung wieder möglich sein.

Die neuen Vorgaben müssen am Dienstag erst noch im Kabinett besprochen und beschlossen werden. Daher sind auch noch Änderungen möglich.