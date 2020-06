Weimar

Gültigkeit der Erfurter Stadtratswahl auf Prüfstand

10.06.2020, 03:13 Uhr | dpa

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) nimmt an einer Pressekonferenz teil. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Verwaltungsgericht Weimar befasst sich heute mit der Gültigkeit der Erfurter Stadtratswahl im vergangenen Jahr. Geklagt hat ein Mann aus der Thüringer Landeshauptstadt. Er wirft unter anderem SPD-Oberbürgermeister Andreas Bausewein vor, mit der Werbung für seine Partei vor der Wahl seine Neutralitätspflicht als Amtsinhaber verletzt zu haben. Zudem bezweifelt der Kläger, dass FDP-Landeschef Thomas Kemmerich in Erfurt als Bewerber hätte antreten dürfen, da er seinen Hauptwohnsitz in Weimar habe.

Laut einer Gerichtssprecherin sind die derzeitigen Erfurter Stadtratsmitglieder zur Verhandlung beigeladen worden. Daher werde in der Weimarhalle verhandelt. Nur so könnten die coronabedingten Abstandsregeln eingehalten werden. Bei der Kommunalwahl 2019 in Erfurt war die CDU mit 19,6 Prozent der Stimmen stärkste Kraft im Stadtrat geworden. Die SPD erhielt 17,1 Prozent, die Linke 16,5 Prozent der Stimmen.