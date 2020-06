Erfurt

GdP-Chef: Studie zu Polizeigewalt würde Polizei gut tun

11.06.2020, 05:17 Uhr | dpa

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen, Kai Christ, bei einem Termin. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat sich offen für eine Studie zu Polizeigewalt in Thüringen gezeigt. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema werde seine Gewerkschaft "unbedingt unterstützen", sagte der GdP-Landesvorsitzende Kai Christ der Deutschen Presse-Agentur. "Eine solche Studie würde der Polizei gut tun."

Es gebe bislang keine ausreichend große Datenbasis, die zeigt, wie oft es im Freistaat vorkomme, dass Polizisten in Einsätzen zum Beispiel übermäßig hart gegen Demonstranten oder Tatverdächtige vorgingen. Dass es auch in Thüringen zumindest in Einzelfällen immer wieder zu Polizeigewalt kommt, bestritt Christ nicht. "Wir leugnen das nicht", sagte er.

Weltweit protestieren seit Wochen Menschen gegen Polizeigewalt. Anlass dafür ist der Tod des Afroamerikaners Georg Floyd in den USA. Ein weißer Polizist hatte ihm so lange das Knie auf den Hals gedrückt, dass er starb.