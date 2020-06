Erfurt

Sommergewitter über Thüringen erwartet

11.06.2020, 08:20 Uhr | dpa

Auf die Menschen in Thüringen kommen hohe Temperaturen und teils starke Gewitter zu. Am Donnerstag soll es zunächst noch weitgehend bewölkt bleiben, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Donnerstagmorgen sagte. Gebietsweise sei auch mit Regen zu rechnen, erst im Laufe des Nachmittag soll sich die Wolkendecke von Südosten her auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen um die 20 Grad. Nachts erwarten die Meteorologen Temperaturen um die 10 Grad, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit kann auch Bodennebel auftreten.

Am Freitag kehrt der Sommer dann mit einem Knall nach Thüringen zurück: Bis zu 28 Grad kann es warm werden, ab dem Nachmittag ist örtlich auch mit Wärmegewittern zu rechnen. Dieser Trend setzt sich laut der Sprecherin des DWD bis ins Wochenende fort: Bei Temperaturen um die 25 Grad können bis zum Sonntag teils starke Gewitter und Sturmböen auftreten.