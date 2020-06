Erfurt

Training und Sportwettkämpfe in Thüringen wieder möglich

11.06.2020, 17:31 Uhr | dpa

Die Thüringer können wieder organisiert Sport treiben und sich in Wettkämpfen messen. Das sei von Samstag (13. Juni) an wieder möglich, wenn Infektionsschutzkonzepte vorlägen, teilte das Sportministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Dann trete eine neue Verordnung zu den Infektionsschutzregeln in Kindertagesstätten, Schulen und für den Sportbetrieb in Kraft. "Wichtig bleibt, sich an die jeweiligen sportartspezifischen Infektionsschutzregeln zu halten", erklärte Sportminister Helmut Holter (Linke) in Erfurt.

Wettkämpfe und andere Sportveranstaltungen mit Zuschauern blieben weiterhin verboten - über Ausnahmen könnten jedoch die Gesundheitsämter entscheiden.

Erlaubt sei der Sportbetrieb in allen öffentlichen und nichtöffentlichen Sportanlagen sowie im Freien. Sport im Freien sei unter Einhaltung des Mindestabstands auch in Gruppen von mehr als elf Menschen möglich. Zur Verringerung des Infektionsrisikos sollen laut Ministerium vorrangig Übungs- und Wettkampfformen gewählt werden, bei denen die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet werden kann.

Es sollte möglichst feste Gruppen geben - bei entsprechenden Voraussetzungen könnten auch mehrere Gruppen gleichzeitig eine Sportanlage nutzen. Geführt werden müssten Teilnehmerlisten, die nach vier Wochen zu vernichten seien.