Erfurt

Erfurt ohne bekannte Neuinfektionen: Landesweit 3152 Fälle

12.06.2020, 13:49 Uhr | dpa

Thüringens Landeshauptstadt ist aktuell "coronafrei". Von den seit dem Ausbruch der Pandemie 138 bekannten Fällen in Erfurt gelten demnach inzwischen 136 als überstanden, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Zwei Menschen seien im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Auch das Landratsamt des Saale-Orla-Kreis meldete am Freitag, dass dort die letzte bestätigte Neuinfektion Ende Mai gemeldet wurde und der Kreis zumindest theoretisch somit als coronafrei gelte.

Für ganz Thüringen meldete die Staatskanzlei am Freitag 20 bekannte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit stieg die Zahl der seit Ausbruch der Pandemie registrierten Infektionen mit Sars-CoV-2 in Thüringen auf insgesamt 3152. Davon werden 2840 Fälle als genesen gewertet. Gestorben sind 174 Menschen, bei denen eine Infektion nachgewiesen wurde.