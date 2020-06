Erfurt

Minister will Druck auf Täter bei Kinderpornografie erhöhen

16.06.2020, 06:14 Uhr | dpa

Der gegenwärtige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD), hat sich dafür ausgesprochen, den Ermittlungsdruck auf Täter im Bereich der Kinderpornografie zu verstärken. "Wir brauchen auch hier mehr fachliche Kompetenzen von außen - gerade, was die Recherche im Internet anbelangt", sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. Dafür sei mehr Personal nötig. Ähnlich hatte sich zuvor Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) geäußert, der überdies eine bessere Vernetzung der Ermittler zwischen den Bundesländern und international anmahnte.

Maier betonte, dass auch Kooperationen etwa mit Schulen nötig seien, um die Opfer in den Missbrauchsabbildungen aufzuspüren. "Die Gefahrenabwehr ist auch eine wichtige Aufgabe." In Thüringen arbeite man bereits mit Schulen und Lehrern zusammen, "um herauszufinden, wo Kinder in Not sind". Bei Anhaltspunkten würden beispielsweise Schulen Bilder zur Verfügung gestellt, auf denen die Gesichter der Opfer zu erkennen seien, um diese zu finden.

Die Innenminister von Bund und Ländern treffen sich ab Mittwoch bei einer dreitägigen Konferenz in Erfurt und wollen dabei unter anderem über Maßnahmen zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch sprechen. "Was die Strafen anbelangt, sind wir seitens der Innenminister schon der Auffassung, dass da nachgeschärft werden sollte", sagte Maier. Dabei gehe es vor allem darum, jene härter zu bestrafen, die Kinderpornografie vertreiben.