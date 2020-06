Erfurt

Trotz Waldschäden: Große Holzvorräte in Thüringen

16.06.2020, 16:17 Uhr | dpa

Die Holzvorräte in Thüringens Wäldern sind nach Angaben der Landesforstanstalt so hoch wie nie zuvor. Alle fünfeinhalb Minuten würden so viele Bäume nachwachsen, wie für ein Holzhaus gebraucht werden, teilte die Landesforstanstalt am Dienstag in Erfurt mit. Für ein Einfamilienhaus in Holzfertigbauweise mit einer Wohnfläche von 140 Quadratmetern würden etwa 60 Kubikmeter Holz benötigt. Das entspreche etwa einem Dutzend großer Fichten. Ein Drittel der Landesfläche in Thüringen ist Wald.

Der Chef der Landesforstanstalt, Volker Gebhardt, ermutigte die 180 000 Waldbesitzer, angesichts der klimawandelbedingten Waldschäden und trotz gesunkener Holzpreise konsequent Schadflächen zu sanieren. Die Landesregierung habe ihre Unterstützungsangebote für den Privat- und Kommunalwald weiter verbessert. Forstminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sieht im Baubereich noch großes Potenzial für Holz. Thüringen arbeite an Änderungen der Bauordnung, um das Bauen mit Holz zu erleichtern, erklärte er.