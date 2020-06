Erfurt

Rund eine halbe Million Euro für Thüringer Kulturdenkmäler

18.06.2020, 15:13 Uhr | dpa

Für die Sanierung und andere Arbeiten an vier bedeutenden Baudenkmälern sollen dieses Jahr 520 000 Euro aus einem speziellen Bundesprogramm nach Thüringen gehen. Die Landesregierung wird laut Mitteilung der Staatskanzlei von Donnerstag eine gleich hohe Summe aus dem Denkmalpflegeprogramm des Landes beisteuern. Bei den vier Liegenschaften geht es um den Kunst-Pavillon in Eisenach, die ehemalige Zuckerfabrik in Oldisleben, die Villa Kneiff in Nordhausen und um Bastionsmauerwerke an der Zitadelle Petersberg in Erfurt.

"Ich freue mich, dass wir erneut Bundesmittel für unser herausragendes kulturelles Erbe in der Mitte Deutschlands erhalten. Mein Dank gilt der Bundeskulturministerin, die mit ihrer Förderung dazu beiträgt, Thüringens herausragende Denkmäler zu sichern", sagte Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke).

Mit dem Programm "National wertvolle Kulturdenkmäler" fördert Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) die Erhaltung von Denkmälern, denen laut Website insbesondere aufgrund architektonischer, historischer oder wissenschaftlicher Leistungen eine herausragende Bedeutung zukommt.