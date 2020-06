Erfurt

CDU will kinderreiche Familien bei Müllgebühren entlasten

18.06.2020, 19:53 Uhr | dpa

Die CDU will kinderreiche Familien bei den Müllgebühren entlasten. Dazu soll das Kommunalabgabengesetz geändert werden, sagte der CDU-Innenpolitiker Raymond Walk am Donnerstag im Landtag in Erfurt. Hintergrund ist, dass eine Regelung zugunsten kinderreicher Familien im Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla vom Rechnungshof moniert wurde. Notwendig sei jetzt eine gesetzliche Klarstellung, so Walk. "Wir müssen eine Regelungslücke schließen." Die Bemessung der Müllgrundgebühren erfolgt in Thüringen in der Regel nach der Personenzahl im Haushalt.

Auch Abgeordnete anderer Fraktionen erklärten, bei sozialverträglichen Müllgebühren gebe es Verbesserungsbedarf. Das soll weiter in den Landtagsausschüssen beraten werden. Zudem gehe es darum, Anreize zu schaffen, Müll zu vermeiden, sagten Sprecher von Linke und Grünen.