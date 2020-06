Erfurt

Mehr als 85 Millionen Euro für Thüringer Start-ups

19.06.2020, 13:14 Uhr | dpa

Thüringen hat zusammen mit privaten Investoren im vergangenen Jahr mehr als 85 Millionen Euro in innovative Start-ups und Wachstumsunternehmen investiert. Von diesen Beteiligungen hätten 23 Unternehmen profitiert, etwa aus IT, Biotechnologie und Werkstofftechnik, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Erfurt mit. Der Zugang zu sogenanntem Risikokapital erfolge über die Beteiligungsmanagement Thüringen GmbH (bm-t), eine Tochter der Aufbaubank. Einer Studie zufolge sei die bm-t eine der aktivsten Länderbeteiligungsgesellschaften, hieß es. Bundesweit habe sie jüngst Platz 3 der Wagniskapitalgeber in Deutschland belegt.