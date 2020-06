Erfurt

VMT verschiebt Preiserhöhung

19.06.2020, 17:17 Uhr | dpa

Die Verkehrsgemeinschaft Mittelthüringen GmbH (VMT) verschiebt wegen der Corona-Pandemie eine für August geplante Preiserhöhung auf den 13. Dezember. Damit wolle man ein Signal an die Fahrgäste senden, teilte die VMT am Freitag mit. "Wir haben seit März einen dramatischen Rückgang von Fahrgastzahlen und Fahrgeldeinnahmen erlebt. Viele Abo-Kunden haben uns in dieser schweren Zeit die Treue gehalten und dadurch Schlimmeres verhindert", erklärte Christoph Heuing, Geschäftsführer der VMT. Möglich sei dieser Schritt durch die Senkung der Mehrwertsteuer geworden.

Das Gebiet der VMT reicht unter anderem bis in die Städte Erfurt, Weimar, Jena und Gera sowie in die Landkreise Gotha, Kreis Weimarer Land und Saale-Holzland-Kreis.