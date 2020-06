Erfurt

Ramelow stellt Landesausgaben auf den Prüfstand

21.06.2020, 10:31 Uhr | dpa

Thüringen steht nach Ansicht von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wegen massiver Steuerausfälle vor einem Kassensturz. Bevor über einen Nachtragshaushalt entschieden werde, müssten alle Haushaltspositionen auf den Prüfstand, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur. "Ich gebe ungern Geld aus, das nicht da ist." Zu prüfen sei, was sich das Land finanziell erlauben könne, was notwendig sei und was nicht. Letztlich gehe es darum, Thüringen trotz deutlich geringerer Einnahmen investitionsfähig zu halten und die Konjunktur anzukurbeln.

Die Mai-Steuerschätzung prognostizierte dem Freistaat in diesem Jahr wegen des Konjunktureinbruchs durch die Corona-Krise Mindereinnahmen von 991 Millionen Euro.