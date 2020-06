Erfurt

Thüringer Regierung prüft mehr Taschengeld für Freiwillige

22.06.2020, 05:49 Uhr | dpa

Die Thüringer Landesregierung will ausloten, ob im Jugendfreiwilligendienst eine höhere Aufwandsentschädigung gezahlt werden kann. Sofern das mit den dafür zur Verfügung stehenden EU-Mitteln möglich sei, solle das im Rahmen des sogenannten Thüringenjahrs gezahlte Taschengeld steigen, sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings liege die Entscheidung darüber nicht nur bei der Landesregierung.

Steige das Taschengeld der Freiwilligen, würden sich auch die Gesamtausgaben des Freiwilligendienstes "nicht unerheblich" erhöhen - wovon auch die Träger der entsprechenden Projekte betroffen seien. Deshalb wolle die Landesregierung rechtzeitig mit ihnen darüber beraten, ob und welche Steigerung beim Taschengeld der Freiwilligen möglich sei.

Derzeit erhalten die Freiwilligen im Thüringenjahr 300 Euro pro Monat. Die eine Hälfte des Geldes erhalten sie als Taschengeld, die andere Hälfte erhalten sie als Ersatz für ihre Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Nach Angaben der Landesregierung bekommen die Freiwilligen in keinem anderen Bundesland so wenig Geld als Aufwandsentschädigung. In Nordrhein-Westfalen und Bayern etwa erhalten sie demnach insgesamt 380 Euro pro Monat, in Sachsen 340 Euro pro Monat und in Mecklenburg-Vorpommern 323,10 Euro pro Monat.

Beim Thüringenjahr verpflichten sich Menschen im Alter bis 27 Jahren dazu, freiwillig in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu arbeiten. Besonders beliebt sind etwa Einsätze in Kindertagesstätten sowie im Sport und beim Naturschutz. Das Thüringenjahr gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums seit 2003. Mit seiner Einführung wurden die Freiwilligendienstes FSJ und FÖJ - also das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr - gebündelt.

Der Ministeriumssprecher sagte, auf die in Thüringen derzeit gezahlten 300 Euro monatlich pro Freiwilligem müssten die Träger noch Sozialversicherungsabgaben zahlen. Diese beliefen sich derzeit auf etwa 125 Euro pro Freiwilligem und Monat. Eine Erhöhung des Taschengeldes werde deshalb zu höheren Sozialversicherungsabgaben und damit zu einer stärkeren finanziellen Belastung der Träger führen.

Bislang sei das Taschengeld zudem etwa deshalb vergleichsweise niedrig, weil nicht ausreichend Landes- und Europamittel vorhanden seien, um für die recht hohe Zahl der Freiwilligen mehr Geld zu zahlen. "Alternativ wäre die Anzahl der zu fördernden Plätze zu reduzieren; dieser Variante steht jedoch das Interesse der jungen Menschen zur Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes gegenüber", so der Sprecher.

Um die Freiwilligen finanziell zu entlasten, habe die Landesregierung deshalb in der Vergangenheit schon versucht, ihnen den Zugang zum Azubi-Ticket zu ermöglichen. Damit hätten die Fahrtkosten der jungen Menschen sinken sollen. Dieser Versuch sei bislang allerdings noch nicht erfolgreich gewesen, räumte der Sprecher ein.

Nach den Daten der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen sind in der aktuellen Förderperiode des Europäischen Sozialfonds (ESF) in Thüringen jährlich etwa 900 Freiwilligenplätze durch diese EU-Mittel sowie Landesgeld bezuschusst worden. Die Förderperiode hat 2014 begonnen und läuft Ende 2020 aus.