Erfurt

"Paradiesbaum" kommt: Kunstwerk geht auf den Weg nach Erfurt

22.06.2020, 15:20 Uhr | dpa

Das Fundament in Erfurt ist gegossen und das Kunstwerk in Israel für den Transport in Einzelteile zerlegt: Für den "Paradiesbaum", der ab September den Erfurter Petersberg schmücken soll, beginnt ab Sonntag die Seereise von Israel nach Erfurt. Das erklärte der Mitinitiator des Kunstprojekts, der Intendant der Achava-Festspiele, Martin Kranz, am Montag vor dem Fundament, in dem der Baum stehen soll.

Das Werk stammt von den in Israel lebenden Künstlern Ruth Horam und Nihad Dabeet. Für ihn sei der Baum - als eine gemeinsame Arbeit der Israelin Horam und ihm, einem israelischen Araber - ein Zeichen des Friedens, erklärte Dabeet per Video-Live-Schalte am Montag. "Ich hoffe, dass der Baum gute Energie in die Stadt bringt", sagte der Künstler über den zukünftigen Standort in Erfurt. Der Baum ist den Angaben zufolge etwa acht Meter hoch, der Stamm ist aus Stahl, die Blätter sind aus Kupfer.