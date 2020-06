Mitarbeiterin bedroht

Maskierte rauben Spielothek in Erfurt aus

22.06.2020, 16:46 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild): In Erfurt sucht die Polizei zwei Geldräuber. (Quelle: Friso Gentsch/dpa)

In Erfurt hat es einen Überfall auf eine Spielothek gegeben. Zwei maskierte Männer bedrohten eine Mitarbeiterin und erbeuteten einen hohen Bargeldbetrag.

Zwei Männer haben am Montag eine Spielothek in Erfurt ausgeraubt. Die beiden maskierten Täter hätten eine Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht, berichtete die Polizei. Die 56-Jährige habe daraufhin einen vierstelligen Bargeldbetrag ausgehändigt. Anschließend seien die Männer mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Trotz sofortiger Fahndung und dem Einsatz eines Fährtenhundes konnten die beiden Geldräuber bisher nicht gestellt werden. Die Angestellte erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten.