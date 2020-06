Erfurt

Neuer Beirat soll Tipps für mehr Nachhaltigkeit geben

23.06.2020, 03:33 Uhr | dpa

Ein neuer Beirat soll die Landesregierung über mehr Nachhaltigkeit in Thüringen beraten. Details will Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) zusammen mit dem Nordhäuser Hochschulprofessor Viktor Wesselak heute in Erfurt bekannt geben. Der Beirat ist paritätisch mit jeweils sieben Männern und Frauen besetzt. Sie sollen die Landesregierung "in allen Fragen einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Politik – sei es beim Klimaschutz, der Antidiskriminierung oder dem sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft" beraten, wie es in einer Mitteilung der Staatskanzlei dazu hieß.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder auch Forderungen, das Prinzip der Nachhaltigkeit in die Thüringer Verfassung aufzunehmen. In dieser Legislaturperiode wurde ein Verfassungsausschuss ins Leben gerufen, um mögliche konsensfähige Änderungen an der Verfassung zu destillieren.

Außerdem informiert am Dienstag der IT-Beauftragte Thüringens, Hartmut Schubert (SPD), über den Stand der Digitalisierung in der Landesverwaltung. Dabei sollen auch die Erfahrungen aus der Corona-Krise eine Rolle spielen.