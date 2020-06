Erfurt

DGB: Angriffe alarmierend und beschämend

23.06.2020, 12:42 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Hessen-Thüringen hat eine Zunahme von Angriffen auf Beschäftigte des öffentlichen Dienstes als alarmierend und beschämend verurteilt. Die Beschäftigten würden teils als "Blitzableiter" betrachtet. Das sei völlig inakzeptabel, teilte der DGB am Dienstag zum Internationalen Tag des Öffentlichen Dienstes mit.

Die polizeiliche Kriminalstatistik weise im Jahr 2019 für Thüringen 771 Gewalttaten gegen Polizeibeamte sowie Sicherheits- und Rettungskräfte aus. Aber auch Mitarbeiter der Deutschen Bahn oder der Jobcenter seien Übergriffen ausgesetzt, kritisierte DGB-Chef Michael Rudolph. Ebenso würden Beschäftigte der Ordnungsämter, öffentlichen Verkehrsbetriebe und Entsorgungsunternehmen angepöbelt und attackiert.

Der DGB sprach sich dafür aus, das Problem umfassend anzugehen. Dazu müssten auch der Personalmangel in den Dienststellen, fehlende Investitionen in die Infrastruktur, ungelöste soziale Probleme und falsche gesetzliche Weichenstellungen in den Blick genommen werden, erklärte Rudolph.

Erst am Wochenende kam es in Stuttgart zu Krawallen, bei denen hunderte Randalierer Schaufenster zerstört, Geschäfte geplündert und Polizisten verletzt hatten.