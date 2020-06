Erfurt

Linke-Fraktion schlägt Studie zu Rassismus bei Polizei vor

24.06.2020, 13:07 Uhr | dpa

Nachdem sich Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) offen für eine Studie zu Rassismus und Polizeigewalt zeigte, hat ihm die Linke-Fraktion nun einen konkreten Vorschlag dazu unterbreitet. Es gehe nicht darum, die Thüringer Polizei be- oder entlasten zu wollen, erklärte der Linke-Innenpolitiker Steffen Dittes am Mittwoch. "Eine solche Studie muss die Grundlage dafür legen, künftige Entscheidungen zur Aus- und stetigen Weiterbildung von Polizeibeamten und zur notwendigen Entwicklung einer Fehlerkultur innerhalb der Struktur der Polizei begründet zu treffen", so Dittes. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Vorschlag der Linke-Fraktion berichtet.

Die Idee, zum Thema Rassismus und Polizeigewalt eine Studie durchzuführen, kam ursprünglich von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Eine solche Studie würde der Polizei gut tun", hatte der Thüringer GdP-Vorsitzende Kai Christ vor gut zwei Wochen gesagt. Seine Gewerkschaft würde ein solches Vorhaben unterstützen, machte Christ klar. Maier sagte später, er würde sich dem nicht verschließen und eine solche Studie zusammen mit den Gewerkschaften angehen wollen. Am Rande der Innenministerkonferenz wiederholte er dies.

Dittes schlägt nun vor, dass der Landtag über die Erstellung einer solchen Studie abstimmen sollte. Außerdem sollte die Studie dann thüringenweit ausgeschrieben werden - "um die wissenschaftliche Unabhängigkeit der Untersuchungsergebnisse von Beginn an zweifelsfrei sicherstellen zu können."

Untersuchen sollte die Studie seiner Meinung nach diskriminierendes Fehlverhalten bei Polizeieinsätzen, politische Einstellungen von Polizisten sowie Strukturen, die Diskriminierung befördern könnten. Außerdem solle es um die Entwicklung einer Fehlerkultur bei der Polizei gehen.