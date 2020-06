Erfurt

Werner: Keine Verbote für Besucher aus Corona-Hotspots

24.06.2020, 16:07 Uhr | dpa

Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hält nichts von Einreise- und Beherbergungsverboten in Thüringen für Bürger aus Corona-Risikogebieten. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate hätten gezeigt, dass entsprechende Ausbrüche in der Regel lokal klar eingrenzbar seien, sagte Werner am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz der Gesundheitsminister der Länder der Deutschen Presse-Agentur.

"Insofern halte ich es nicht für sinnvoll, einen ganzen Landkreis und alle dort lebenden Menschen in Sippenhaft zu nehmen und ihnen den wohlverdienten Urlaub zu versagen." Werner zeigte sich überzeugt, dass die Behörden vor Ort in den betroffenen Landkreisen gut und gewissenhaft handelten. Dazu gehöre, die Nachverfolgung der Kontakte und entsprechende Quarantänemaßnahmen, um Infektionsketten zu unterbinden.

Nach den massenhaften Corona-Neuinfektionen im Kreis Gütersloh wollen Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Bürger aus Corona-Risikogebieten nur noch unter strengen Auflagen einreisen lassen. In Schleswig-Holstein sollen sie sich künftig nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne begeben. Niedersachsen erlässt ein Beherbergungsverbot für Touristen aus der Region.

Auf der Insel Usedom waren Urlauber aus dem Kreis Gütersloh bereits am Montag aufgefordert worden, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen. Die Länder-Ressortchefs konnten sich laut Werner am Mittwoch auf keine gemeinsame Handlungslinie einigen.