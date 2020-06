Erfurt

AfD: Verfassungsrichter sollen Corona-Beschränkungen prüfen

25.06.2020, 03:03 Uhr | dpa

Die AfD-Landtagsfraktion will die Corona-Verordnungen der Landesregierung durch den Verfassungsgerichtshof in Weimar überprüfen lassen. Über den Inhalt und Details ihrer Verfassungsklage will die Fraktion heute in Erfurt informieren. "Die Diskussion, ob die Landesregierung über das Ziel hinausgeschossen ist, wird jetzt auf verfassungsrechtlicher Ebene geführt", hatte der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Stefan Möller, nach Bekanntwerden der Klageabsicht gesagt.