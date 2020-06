Erfurt

Tag der Architektur in diesem Jahr vor allem digital

27.06.2020, 01:53 Uhr | dpa

Beispiele für zeitgemäßes Bauen werden am heutigen Samstag und morgigen Sonntag beim traditionellen Tag der Architektur in Thüringen vorgestellt. Architekten und Bauherren präsentieren landesweit 49 Projekte - wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr vor allem digital. Teilweise würden aber auch Besucher empfangen, teilte die Architektenkammer mit. Neben Wohnhäusern sowie Gewerbebauten soll der Blick auch auf Gärten und Innenräume gerichtet werden. Neben Fotos und Plänen gebe es in diesem Jahr erstmals zu mehreren Projekten auch Kurzfilme, kündigte der Präsident der Architektenkammer, Hans-Gerd Schmidt, an.